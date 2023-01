Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena, e prêmio vai a R$ 63 mi

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.557 da Mega-Sena sorteado nesta quarta-feira (18). O próximo prêmio, acumulado desde o início do ano, será de R$ 63 milhões. Os números sorteados foram: 03 – 13 – 16 – 25 – 27- 33.

Os cinco acertos tiveram 261 apostas ganhadoras, que renderam R$ 20.176, 41 para cada uma. Já em relação aos quatro acertos, foram 16.523 apostadores que acertaram, rendendo R$ 455,29 para cada.

O próximo concurso, o de número 2.558, será na próxima quinta-feira (26). Para concorrer à bolada, basta ir a uma casa lotérica até as 19h e marcar de seis a 15 números do volante; há ainda a opção de deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por dois, quatro ou oito concursos consecutivos (Teimosinha).

As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal ou no app Loterias Caixa, além do internet banking da CEF, para clientes do banco. A aposta simples custa R$ 4,50.

(R7)