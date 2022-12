Ninguém acerta as seis dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 115 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena concurso 2.545, que foi realizado na noite do último sábado (3) em São Paulo. Os números sorteados foram 20-23-32-36-39-57. O prêmio acumulou para o próximo concurso 2.546 que será realizado na quarta-feira (7). O valor estimado é de R$ 115 milhões.

A quina teve 94 apostas ganhadoras e cada uma vai levar para casa R$ 66.967,36. Já a quadra teve 8.855 pessoas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 1.015,55.

O sorteio do dia 7 começará a partir das 20h (horário de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa Econômica Federal no YouTube.

A aposta simples custa R$ 4,50, podendo escolher seis dezenas de 1 a 60. Caso deseje colocar um número a mais para aumentar as chances de levar o prêmio sozinho, o preço do jogo sobe para R$ 31,50. Porém, caso aposte 15 números no volante, o valor que terá de pagar será de R$ 22.522,50.