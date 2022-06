Ninguém acerta as 6 dezenas da Mega-Sena e prêmio vai a R$ 52 milhões na quarta

SÃO PAULO — A Mega-Sena concurso 2.490 realizado neste sábado (11), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo, teve as seguintes dezenas sorteadas: 11 – 16 – 17 – 41 – 46 – 59. Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou em R$ 52 milhões.

Quina: teve 65 acertadores que vão levar cada um R$ R$ 65.482,06.

Quadra: teve 5.432 sortudos e cada um vai receber R$ 1.119,38.

Os apostadores terão até às 19h da próxima quarta-feira (15) para realizarem apostas para o concurso 2.491, vale lembrar que a aposta mínima de 6 números custa R$ 4,50 e pode ser feita em qualquer lotérica credenciada pela Caixa do país.