Neymar se machuca em treino e desfalca o Brasil contra a Argentina

O Brasil perdeu seu principal jogador para o duelo com a Argentina pelas Eliminatórias da Copa. Nesta segunda-feira (15), véspera do confronto, o atacante deixou o treino da seleção brasileira com dores na região do músculo adutor da coxa esquerda e nem sequer viajará para o país vizinho.

“Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras na manhã desta segunda-feira (15), o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda. Neymar Jr. relatou insegurança com a situação e, por não haver tempo hábil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador, que não viajará com a delegação”, informou a CBF em nota oficial nesta tarde.

fonte: R7

