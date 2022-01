Neymar estuda pedir indenização milionária em processo contra cantora

O atacante Neymar, do Paris Saint-Germain, pretende levar adiante a ação por difamação que move contra a cantora Zélia Duncan. O jogador não aceitou as explicações iniciais apresentadas pelos advogados da artista e vai seguir pedindo retratação. Neymar também estuda pedir até indenização milionária por danos morais, uma vez que a imagem dele (que vale milhões) teria sido ferida pelo comentário da cantora.

Neymar entrou com uma ação na Justiça para pedir explicações à cantora Zélia Duncan sobre um tuíte publicado por ela em setembro. Na mensagem escrita pela artista à época o jogador é chamado de “decepção como cidadão”.

A defesa de Neymar alega que isso é crime de difamação e “lesão à honra” do camisa 10 do PSG.

O processo pede que Zélia responda a 11 perguntas elaboradas pela equipe de Neymar e sugere uma retratação da cantora na mesma plataforma da publicação original. Os profissionais que fazem o amparo legal da artista disseram ainda não ter conhecimento da ação.

A defesa de Zélia alegou que o comentário dela segue o direito da liberdade de expressão e que Neymar é uma pessoa pública, sujeita a críticas.

O atacante do PSG acredita que Zélia Duncan extrapolou a liberdade de expressão. Segundo Neymar, ela não apresentou pedido de desculpas no processo.

No processo, a artista se manifesta alegando que apenas expôs sua opinião. Os advogados dela afirmaram que “é impossível extrair das afirmações feitas por Zélia qualquer conteúdo que seja penalmente relevante”.

Em setembro deste ano, a cantora Zélia Duncan utilizou a sua conta no Twitter para comentar a maneira como Neymar lidava com seus tributos. Um trecho da mensagem, já apagada na mídia social, dizia que o jogador era “uma promessa como atleta e uma decepção como cidadão”. O post foi finalizado com a frase “Pague seus impostos”.

