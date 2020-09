Neymar e mais dois jogadores do PSG testaram positivo para Covid-19

Três jogadores do Paris St Germain testaram positivo para a novo coronavírus (covid-19), informou o clube da Ligue 1, por meio do Twitter, nesta quarta-feira (2), sem revelar suas identidades.

Neymar estaria entre os diagnosticados, segundo o jornal francês L´É Equipe. A reportagem também diz que os argentinos Di Maria e Leandro Paredes também deram positivo para o vírus.

Neymar

Os testes foram realizados na manhã desta quarta-feira (2/9) pelo clube dos três jogadores, o Paris Saint-Germain (PSG) . Neymar, Di Maria e Paredes ficarão em isolamento durante uma semana, diz a publicação.

“Três jogadores do Paris Saint-Germain confirmaram testes Sars CoV2 positivos e estão sujeitos ao protocolo de saúde apropriado”, afirmou o PSG, em suas redes sociais. “Todos os jogadores e comissão técnica continuarão a ser submetidos a testes nos próximos dias.”

Testes

O clube já havia informado na segunda-feira (31) que dois de seus jogadores tinham apresentado resultado positivo em testes para o vírus e haviam entrado em quarentena.

Embora a temporada da Ligue 1 tenha começado, o PSG ainda não iniciou sua campanha, pois teve uma pausa após a final da Liga dos Campeões do mês passado, quando foi derrotado por 1 a 0 pelo Bayern de Munique. O clube parisiense inicia sua defesa do título contra o Racing Lens em 10 de setembro.

Férias em Ibiza

Os jogadores afetados estavam de férias na ilha mediterrânea de Ibiza, na Espanha, como outros jogadores do clube, entre eles Mauro Icardi e Ander Herrera.

De acordo com o protocolo sanitário da Liga de Futebol Profissional (LFP) francesa em vigor, os jogadores com resultado positivo devem permanecer em quarentena por 14 dias.

Estreia

Por conta disso, esses jogadores do time parisiense ficarão de fora da partida de estreia da equipe no Campeonato Francês , contra o Lens, no dia 10 de setembro.

O protocolo em vigor estabelece ainda que a partir de quatro casos detectados em oito dias consecutivos (entre jogadores e comissão técnica), não são mais permitidos treinos coletivos, o que pode levar ao adiamento dos jogos. Após a partida com o Lens, o PSG recebe em casa o Marsella, no dia 13 de setembro.

FONTE: Agência Brasil

Comentarios