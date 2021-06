Netflix vai produzir série de ficção sobre o Spotify

A Netflix aproveitou a história original de um dos maiores sucessos da indústria da música para uma próxima série original, ainda sem título. A série vai fazer “relato ficcional” sobre os co-fundadores do Spotify, incluindo sobre o chefe do serviço Daniel Ek.

Vai ser feita com base no livro dos autores Jonas Leijonhufvud e Sven Carlsson, que documenta a ascensão do Spotify sob a liderança de Ek e do seu parceiro de negócios Martin Lorentzon, refere a Variety. O livro foi feito com “mais de setenta entrevistas, juntamente com fontes anteriormente inexploradas” para uma “história de David e Golias sobre como convicções fortes, força de vontade implacável e grandes sonhos podem ajudar pequenos ‘jogadores’ a enfrentar os titãs da tecnologia”.

A revista relata que a série escolheu os atores suecos Edvin Endre para o papel de Ek e Christian Hillborg como um personagem fictício de Lorentzon. Não resulta claro se uma figura como Steve Jobs aparecerá no filme, embora seja possível.

O Spotify Untold cobre a batalha aparentemente interminável entre o Spotify e a Apple, e Jobs faz parte da narrativa do livro sobre a reação da Apple contra o lançamento do Spotify nos Estados Unidos. Como os próprios autores afirmam, as informações sobre Jobs foram fundamentais para a narrativa do livro, seria uma pena deixar esse tópico de fora da série.

A Netflix recusou confirmar ao The Verge se o personagem de Jobs iria aparecer na série. Mas ao falar sobre o livro em 2019, Carlsson disse que sentiram “uma onda de adrenalina ao desvendar os detalhes sobre o conflito entre a Apple e o Spotify”. “Depois de vários meses de pesquisa, pudemos finalmente explicar como Jobs trabalhou ativamente para se opor ao estabelecimento do Spotify nos Estados Unidos e o que poderia estar a pensar. Isso deu uma vantagem à história”, referiu.

Além disso, deverá ser interessante a perspectiva de um titã da tecnologia produzindo uma série “ficcional” sobre a história confusa da origem de outro.

A série, que vai ter seis partes, já aparece na Netflix com o título provisório ‘Untitled Spotify Drama’, embora com informações limitadas. Tem chegada programada ao serviço de streaming para 2022.

FONTE: NAOM

