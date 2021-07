Netflix aumenta valor dos planos de assinatura no Brasil

A Netflix anunciou que vai reajustar o valor dos seus planos de assinatura no Brasil a partir desta quinta-feira (22).

O plano básico passará de R$ 21,90 por mês para R$ 25,90, enquanto o plano padrão vai subir de R$ 32,90 para R$ 39,90.

A assinatura premium mensal, por sua vez, terá um aumento de R$ 10, passando de R$ 45,90 para R$ 55,90.

Segundo a empresa, os preços praticados no país eram os mesmos desde 2019.

“Acreditamos que as pessoas tenham mais escolhas do que nunca e estamos comprometidos com a entrega de uma experiência ainda melhor para nossos assinantes”, afirmou a Netflix em comunicado.

Quem já assina o serviço de streaming será comunicado sobre o aumento nos próximos 30 dias. Para novos assinantes, o reajuste já está valendo.

Em reação ao aumento, “Adeus Netflix” ficou entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira.

Na terça (20), a empresa divulgou que perdeu no segundo trimestre 430 mil assinantes nos Estados Unidos e no Canadá, onde estão a maior parte dos seus 209 milhões de clientes, reacendendo dúvidas do investidor sobre como o grupo vai reagir após a reabertura da economia.

A empresa prevê que ganhará 3,5 milhões de assinantes no terceiro trimestre, enquanto os analistas esperavam 5,9 milhões de novos clientes para o período. A chegada de novos assinantes foi desacelerada pela diminuição de restrições da pandemia e pela entrada de novos concorrentes no setor de streaming.

Como resultado, as ações da Netflix caíram 1,4% na terça.

A companhia quer investir agora em jogos virtuais. À AFP, seus executivos disseram que vão aproveitar os pontos fortes dos programas da casa para criar jogos. O acesso a eles estará incluído no valor da assinatura tradicional, afirmou a Netflix.

FONTE: FOLHAPRESS

