Neste ano, Seap já conseguiu frustrar várias tentativas para entrada de ilícitos nos presídios do AM

As mulheres que vão aos presídios do Amazonas não cansam de inventar mil e uma maneiras de entrar com produtos proibidos. Desta vez, no Compaj, a “abençoada” tinha introduzido dois celulares, dois carregadores, dois fones de ouvido e uma chave de celular. O material foi encontrado após a mesma deixar o banheiro. Pega no raio-x, jogou tudo no vaso, mas não teve saída. Acabou detida.

Nos dois primeiros meses deste ano, 20 pessoas foram pegas com produtos proibidos nos presídios do Amazonas, balanço da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap). “Todos os visitantes são submetidos a diversos tipos de revista antes de entrar na unidade prisional. São procedimentos operacionais que visam a segurança de todos”, disse o coordenador do Sistema Penitenciário (Cosipe), major Renan Carvalho.

No fim de semana passado três mulheres foram flagradas tentando entrar com produtos ilícitos. As ocorrências foram registradas no Complexo Penitenciário Anísio Jobim (Compaj) e no Centro de Detenção Provisório Masculino 1 (CDPM 1), ambos localizados no km 08 da BR-174 (Manaus-Boa Vista). Nesse fim de semana tem mais visita. Vamos ver o que aparece.

