Nego Di faz comentário transfóbico sobre Linn: ‘Traveco machorra’

SÃO PAULO, SP — Nego Di fez comentários transfóbicos sobre a atriz Linn da Quebrada em show de stand-up. O vídeo repercutiu nas redes e, apesar de internautas criticarem as falas, ele celebrou o engajamento: “Enquanto a lacrolândia ‘tenta’ cancelar, meus números crescem”.

“Para quem não sabe quem é Linn da Quebrada, é a travesti que estava no BBB e acabou de sair. Agora é assim que se fala, a travesti. Quando é travesti é porque tem a peça, ainda não cortou”, disse Nego Di em show.

“Teve a primeira festa, estava assistindo e do nada o bagulho mais aleatório da minha vida. Não sei se vocês viram, eu estava sentado com a nega velha (sua parceira). A travesti pegou uma ‘mina’, beijou uma ‘mina’. Que isso? Os travecos querem me enlouquecer? O que ela quer, o que ele quer o que ‘elu’ quer? O cara vira mulher, coloca silicone, coloca cabelo, toma hormônio, para sair para pegar umas ‘minas’? Nunca tinha visto traveco ‘machorra’ na minha vida”, comentou o humorista misturando identidade de gênero com orientação sexual.