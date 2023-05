Navio-tanque com 28 a bordo pega fogo e deixa desaparecidos

Um navio-tanque, registrado no Gabão, que havia saído da China em direção a Singapura com 28 tripulantes a bordo pegou fogo nesta segunda-feira (1º) na costa da Malásia, informou a MMEA (Agência de Execução Marítima da Malásia na sigla em inglês). O resgate foi iniciado imediatamente, mas há desaparecidos.

De acordo com a autoridade marítima local, 23 pessoas foram resgatadas, mas três tripulantes ainda estão desaparecidos. A informação inicial não indica o que houve com as outras duas pessoas, que, supostamente, ficaram dentro do navio.

O MMEA disse que iniciou as operações de busca e resgate depois de receber um alerta às 16h, no horário local, sobre um navio-tanque em chamas. A causa do incidente está sob investigação, disse a agência marítima.

Em uma declaração separada, a Autoridade Marítima e Portuária de Singapura identificou a embarcação como ‘Pablo’.

A Pablo Union Shipping, proprietária da embarcação nas Ilhas Marshall, de acordo com os bancos de dados de navios, não foi localizado para comentar. As seguradoras da embarcação são desconhecidas até o momento.