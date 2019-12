Navio Seven Seas Mariner retorna a Manaus com 1,1 mil turistas a bordo

Carregando em seu mastro a bandeira das Bahamas, o navio M/S Seven Seas Mariner retornou a Manaus trazendo a bordo 1.121 passageiros, sendo a maioria de nacionalidade norte-americana. A embarcação atracou no Flutuante das Torres, no Porto de Manaus, nesta quinta-feira, 26/12, às 8h, e integra a Temporada de Cruzeiros 2019/2020.

O receptivo dos turistas foi realizado pelos agentes da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), e pelo Governo do Amazonas, por meio da Empresa Estadual de Turismo do Amazonas (Amazonastur). Na ocasião, foram entregues mapas bilíngues e artesanato regional.

Vindo de Miami (USA), o cruzeiro permanecerá na capital até às 17h desta sexta-feira, 27/12, quando deverá seguir viagem para Parintins (AM), no Baixo Amazonas.

Os passeios durante o tempo de estadia em Manaus incluem visitas aos principais pontos turísticos da cidade, como o Teatro Amazonas, Mercado Municipal Adolpho Lisboa, Palácio Rio Negro, Encontro das Águas, Bosque da Ciência, zoológico do CIGS e também visitas a comunidades indígenas e ribeirinhas, além de caminhadas na selva e interação com botos.

Prestes a embarcar no primeiro passeio da programação, a norte-americana Sumiko Grench, acompanhada do marido, disse que já veio ao Brasil outras vezes para visitar familiares que moram em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas que em Manaus é a primeira vez e está ansiosa para os passeios turísticos da cidade.

“Aqui em Manaus eu fiquei encantada de como a cidade foi construída, de forma europeia, e em meio aos rios, é lindo. No navio eles exibem vídeos sobre a cidade e achei incrível o nível da cultura local. Quero muito conhecer o boto cor-de-rosa, o Teatro Amazonas e os rios amazônicos”, comentou a turista, que é da Califórnia (USA).

