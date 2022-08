Navio é proibido de atracar em Santos por suspeita de varíola

O navio cargueiro MV Captain John P, com a bandeira do Chipre, foi impedido de atracar no Porto de Santos (SP), na 6ª feira (5), por suspeita de casos de varíola dos macacos entre os tripulantes.

“A embarcação encontra-se na área de fundeio, não estando, neste momento, autorizada a atracar ou operar por parte da Anvisa [Agência Nacional de Vigilância Sanitária]”, disse a SPA (Santos Port Authority), empresa responsável pela infraestrutura do porto, em nota.

A administrado do porto afirmou que seguirá as orientações da autoridade sanitária em relação à prevenção do contágio.

O Poder360 questionou a Anvisa sobre o estado de saúde dos possíveis infectados e os procedimentos que devem ser adotados a partir de agora, e aguarda resposta.

Antes de chegar à costa brasileira, o navio estava atracado no porto de San Lorenzo, na Argentina.

Números

O Brasil confirmou 2.004 casos de varíola dos macacos até 6ª feira (5.ago.2022). Segundo dados do Ministério da Saúde, o Estado com mais infectados é São Paulo, com 1.501. Rio de Janeiro (230), Minas Gerais (81) e Goiás (38) vêm na sequência. Eis a íntegra do informe epidemiológico (596 KB).

Até este sábado (6), o Brasil confirmou uma morte causada pela doença, em Minas Gerais. Segundo o Ministério da Saúde, o paciente tinha a imunidade comprometida por outros problemas de saúde.

No resto do mundo, segundo a OMS (Organização Mundial da Saúde), há mais 11 mortes decorrentes da varíola dos macacos. Elas foram registradas na Nigéria (4), República Centro-Africana (2), Espanha (2), Gana (1), Índia (1) e Peru (1).

Em relação ao número de casos globalmente, o país com mais infectados são os EUA, com 6.598. Em 2º e 3º lugar, respectivamente, estão Espanha (4.577) e Alemanha (2.887). O Brasil ocupa a 6ª posição.

