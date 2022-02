Navio cargueiro pega fogo com milhares de carros de luxo em Açores

Milhares de carros de luxo da Porsche, Bentley e Lamborghini, pertencentes ao grupo Volkswagen, foram destruídos em navio cargueiro que pegou fogo no oceano Atlântico, perto do arquipélago português de Açores.

O navio, chamado Felicity Ace, estava viajando de Emden, na Alemanha, para Davisville, em Rhode Island, nos EUA, quando sofreu o incêndio, informa a emissora estatal britânica BBC.

Com 200 m de comprimento, a embarcação carregava modelos de diversas marcas do grupo Volkswagen. Foram 1.100 Porsches perdidos, além de 189 Bentleys e 21 Lamborghinis. O resto da carga possivelmente inclui modelos elétricos ID.3 e ID.4. Ao todo, de acordo com a emissora, o navio transportava 3.965 carros.

A Força Aérea de Portugal foi acionada e resgatou 22 tripulantes do Felicity Ace.

Conforme a Marinha portuguesa, citada pela BBC, ninguém ficou ferido pelo incêndio, que começou na última quarta (16/2), e os 22 resgatados foram levados para um hotel nos Açores. O resgate contou ainda com quatro navios mercantes que navegavam na região.

“O proprietário do navio Felicity Ace está em contato com o agente logístico para traçar um plano de reboque do navio. Até agora, nenhuma fonte de poluição [no mar] foi registrada”, diz a Marinha de Portugal, citada pela emissora britânica.

A Volkswagen não confirmou o número de carros a bordo, mas a Porsche disse que tinha cerca de 1.100 de seus modelos no navio. Segundo a montadora alemã, ela estava “ciente de um incidente envolvendo um navio de carga de terceiros transportando veículos do grupo Volkswagen através do Atlântico”.

Curiosamente, um cliente que aguardava a chegada de seu Porsche recebeu a informação de que a entrega não poderia ser feita porque o navio que carregava o automóvel sofreu um problema.

Trends BR