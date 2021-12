“Natal Itinerante” conquista público nos bairros de Manaus

Na estrada há duas semanas, o “Natal Itinerante”, que compõe a campanha “O Mundo Encantado do Natal – Onde a magia é feita de alegria”, chegou ao bairro Cidade de Deus, na zona Norte, na sexta-feira (03/12). O projeto já passou pelo Novo Aleixo, Residencial Viver Melhor, no Santa Etelvina; e Jorge Teixeira, com o espetáculo “A Caravana Mágica do Natal”, da Companhia de Teatro Metamorfose.

A iniciativa faz parte do programa +Cultura, realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em parceria com o Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS) e a Agência Amazonense de Desenvolvimento Cultural (AADC), com apoio da Secretaria de Estado de Educação e Desporto, Fundação de Vigilância em Saúde Dra. Rosemary Costa Pinto (FVS-RCP), Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), Secretaria Executiva do Trabalho e Empreendedorismo (Setemp), TV Encontro das Águas e Imprensa Oficial do Estado do Amazonas (IOA).

O secretário Marcos Apolo Muniz adiantou que a programação do “Natal Itinerante” nos bairros de Manaus encerra no dia 10, no Nova Vitória, na zona leste, no entanto, a carreta palco ainda segue para o interior do Amazonas, com intervenções artísticas.

“A proposta é atender cinco bairros na capital e cinco cidades do interior, mas como tivemos um retorno muito superior às nossas expectativas, já começamos a estudar de que forma vamos ampliar ainda mais as nossas ações a partir de agora”, comentou o titular da pasta. “Entendemos que esse público é carente dessas atividades culturais, além da dificuldade de deslocamento e, com o projeto, conseguimos ter um panorama de todo cenário e estrutura para atendê-los com qualidade”, avaliou.

O gerente de Eventos, Denis Carvalho, destaca que o trabalho é realizado em parceria com a comunidade, que abraçou o projeto. Segundo ele, o “Natal Itinerante”, inspirado no teatro mambembe, atrai o público dos bairros a partir da circulação do carro de som, nas principais ruas, com personagens como Papai Noel.

“Começamos o projeto com 700 pessoas na plateia do primeiro bairro e chegamos a ter 2 mil pessoas para assistir ao espetáculo no Viver Melhor, por exemplo. A movimentação cresce a cada parada da nossa caravana”, afirmou o gerente.

Repertório – Para a diretora da Companhia de Teatro Metamorfose, Socorro Andrade, a iniciativa é também uma oportunidade de levar uma mensagem educativa para as famílias. Ela contou que, para as últimas apresentações nos bairros, adaptou o repertório e incluiu uma música que fala sobre a exploração sexual infantil.

“É uma oportunidade de passar essa mensagem de uma forma lúdica, leve, mas muito direta, para que as crianças tenham cuidado com o corpo delas e os pais, ouvindo, com certeza, também estão recebendo essa mensagem”, comentou a diretora. “Achamos propício já que estamos com as famílias reunidas e as crianças são o nosso público”, concluiu a diretora.

Público – Amanda Maia é moradora do Zumbi, mas está sempre no bairro do Jorge Teixeira, para visitar a mãe. Ela soube da ação por meio de uma amiga e levou o filho de cinco anos para assistir ao espetáculo.

“Eu gostei muito, fiquei emocionada, porque lembrei da minha infância. Essa ação pode servir de exemplo do que pode ser feito sempre para as nossas crianças, que são carentes dessas atividades culturais”, afirmou.

Ana Paula Souza, de oito anos, reuniu os amigos da escola e chegou cedo para guardar um lugar em frente ao palco. “Foi muito divertido, muito engraçado, a parte que eu mais gostei foi quando o Biscoito dançou. Eu achei bem legal essa ação no nosso bairro”, contou.

Raylan Maia, de 11 anos, disse que o personagem que mais gostou foi a árvore de Natal. “Gostei de conhecer a história dos personagens que fazem parte do Natal”, comentou.

Marilene Silva, moradora do bairro Cidade de Deus, levou os filhos para tirar uma foto com o Papai Noel. “É um momento histórico, porque nunca aconteceu isso na Cidade de Deus, amei todos os personagens e a oportunidade de tirar uma foto com Papai Noel”, comemorou.

Jean Alves disse que a ação é um abraço simbólico na comunidade após tantas perdas durante a pandemia da Covid-19. “Recebemos esse projeto com muito orgulho, o ser humano precisa ser acolhido e isso é um abraço simbólico, que realizou o sonho de muita gente, de muita criança, com certeza”, afirmou.

Para conferir toda a programação de “O Mundo Encantado do Natal – Onde a Magia é Feita de Alegria”, acesse o Portal da Cultura (cultura.am.gov.br) e as redes sociais da Secretaria de Cultura e Economia Criativa (@culturadoam).

*Com informações da assessoria

Comentarios