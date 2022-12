‘Natal Itinerante’ chega a Itacoatiara

O projeto “Natal Itinerante”, do Governo do Amazonas, chegou ao município de Itacoatiara (a 176 quilômetros de Manaus) nesta quarta-feira (21/12). A iniciativa contemplou o total de 2.140 crianças das associações Mãos Solidárias e de Pais e Amigos do Excepcionais (Apae).

A iniciativa integra a campanha “O Mundo Encantado do Natal”, que já entregou 13,5 mil brinquedos em oito bairros da capital: Colônia Terra Nova, Ouro Verde, Nova Vitória, Alvorada, Santa Etelvina, Glória e Jorge Teixeira, além de três instituições sociais do bairro Cidade Nova.

“O projeto ‘Natal Itinerante’ chega ao interior do estado, no município de Itacoatiara, nessas duas associações pelas quais o Governo do Estado tem um carinho enorme. Essa é a 11ª edição da programação, onde levamos toda essa magia e encantamento do Natal para as nossas crianças,” explicou Kathelen Braz, secretária executiva do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Ainda de acordo com a secretária, a distribuição de brinquedos é um projeto coordenado pela primeira-dama Taiana Lima desde 2019 e, neste ano, pela primeira vez, alcança um marco histórico ao contemplar as cidades do interior do estado.

“Pela primeira vez as nossas crianças do interior estão sendo contempladas com esse lindo projeto, e isso nos emociona, pois sabemos que muitos nunca tiveram a oportunidade de chegar próximo ao Papai Noel ou, até mesmo, receber um presente nas festas de fim de ano”, completou.

O projeto é coordenado pela Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa em parceria com o FPS, e conta, além da entrega de brinquedos, com o espetáculo artístico “A Fantástica História do Biscoito de Natal”, da Companhia de Teatro Metamorfose.

A apresentação leva para os pequenos personagens lúdicos como os duendes Nix e Tix, o Boneco de Neve, a Árvore de Natal, a Bailarina e o Quebra-Nozes, entre outros. Na oportunidade, as crianças também podem visitar a casa do Papai Noel para registros fotográficos.

Programação

O “Natal Itinerante” deve alcançar, nesta quinta-feira (22/12), os moradores da Compensa, na zona oeste. A ação acontecerá às 16h, no centro desportivo do bairro, localizado na travessa Teófilo Dias.

Já na sexta-feira (23/12), a caravana encerra sua programação às 10h, no bairro Viver Melhor, Lago Azul, na zona norte de Manaus.