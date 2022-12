Natal das Águas: Um brilho de solidariedade e esperança para todos

Natal é tempo de fé, esperança e de renovação. Um período para deixar renascer no coração o amor e a paz. Independente de se tratar de uma festa cristã, as luzes de Natal, junto à chegada do novo ano, emocionam muitas famílias e despertam os melhores sentimentos, com o encerramento de ciclos e a expectativa de um ano novo ainda melhor.

Com o intuito de oferecer à população manauara e a todos os visitantes da cidade a maior experiência natalina já vivida na cidade, a prefeitura preparou uma nova edição do “Natal das Águas – Luz da Esperança”, ampliando a decoração no Complexo Turístico Ponta Negra e decorando as principais avenidas da cidade, viadutos e passagens de nível com árvores natalinas e adornos. Junto a isso, espetáculos natalinos e um presépio flutuante tornam esta época na cidade mágica e inesquecível.

Cartão-postal da cidade, o Complexo Turístico Ponta Negra está atraindo a atenção de pessoas de toda a cidade e até de localidades próximas. Com atrativos diversos, quem chega ao calçadão encontra o portal de entrada com soldadinhos do tradicional “Quebra Nozes”, árvores natalinas gigantes guirlandas, caixas de presentes, bengalas e renas de Natal.

O complexo está tomado por luzes coloridas, possui um presépio móvel, com 30 metros de boca de cena, 18 metros de profundidade e outros 18 metros de altura. A estrutura conta com reis magos, Maria de Nazaré, estrela-guia, a sagrada família e anjo, totalizando 19 bonecos, que neste ano estão mais afinados e com nova roupagem, fazendo movimento ao redor do menino Jesus.

Além disso, um túnel, com 130 metros, feito em ferro, com arcos em forma de coração – todo em luzes, com 30 mil lâmpadas – virou o espaço preferido dos manauaras, proporcionando lindas fotos natalinas. Outros destaques são: O Papai Noel e seu trenó, no alto do calçadão, junto ao anfiteatro. Tanto o túnel quanto o trenó são acesos diariamente, das 18h até as 23h.

Nos fins de semana, às 19h30 e às 20h30, o público tem como atração os personagens vivos, como o Papai Noel e os duendes, além da chuva de neve no túnel e muita brincadeira.

E desde o dia 10 de dezembro, navega rumo às comunidades ribeirinhas da cidade um presépio flutuante, com a missão de visitar, levando brinquedos e cestas natalinas às famílias de 44 comunidades rurais. A ideia é que estas famílias tenham a oportunidade de viver a magia do período e possam prospectar um novo ano ainda melhor.

Na cidade, avenidas como a Torquato Tapajós, Maceió, Getúlio Vargas e o Boulevard Álvaro Maia, e áreas como o Viver Melhor e a Orla do Amarelinho, no Educandos, estão decoradas com luzes e adornos natalinos.

Outro atrativo nas vias são os 30 ônibus articulados decorados e os 15 caminhões da coleta de resíduos sólidos, que circulam enfeitados com LED.

O encanto natalino está por toda a cidade para que todos possam sonham e viver essa magia.

Feliz Natal!