Nascidos em agosto recebem hoje 3ª parcela do auxílio emergencial 2021

A CAIXA realiza neste sábado (26/06) mais uma etapa de pagamentos do Auxílio Emergencial 2021. Beneficiários nascidos em agosto tiveram o crédito antecipado e receberam os recursos referentes à terceira parcela do auxílio em suas contas digitais. Antes, eles só receberiam no dia 9 de julho.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de estabelecimentos comerciais. Os beneficiários também conseguem movimentar os recursos usando o CAIXA Tem na Rede Lotérica de todo o Brasil.

O calendário da terceira parcela foi antecipado. Marcado inicialmente para encerrar em 12 de agosto, com a possibilidade de saques para os nascidos em dezembro, o terceiro ciclo agora finaliza no dia 19 de julho.

Confira o calendário de crédito completo:

Saques e transferências foram antecipados e, para quem recebe o crédito neste sábado, terão as funcionalidades liberadas a partir do dia 13 de julho.

