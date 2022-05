Nasce o primeiro filhote de peixe-boi em recinto de aclimatação do Brasil

MACEIÓ, AL (AGÊNCIA BRASIL) — Na madrugada da última terça-feira (26/4), um acontecimento histórico movimentou o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação de Mamíferos Aquáticos (CMA), na Área de Proteção Ambiental da Costa dos Corais, localizada em Alagoas e vinculada ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio). É que foi lá que nasceu o primeiro filhote de peixe-boi fora do seu habitat natural do Brasil e, de acordo com o ICMbio, do mundo.

Trata-se da pequena Flori, um bebê peixe-boi que nasceu medindo 95 cm e pesando 12 kg. “É um animal abaixo do tamanho médio de um filhote de peixe-boi marinho e, por isso, estamos observando com bastante cuidado o comportamento delas. A mãe também é de primeira viagem, então, estamos revezando equipes 24 horas para o monitoramento”, disse a veterinária Alexandra Costa.

Segundo ela, o vínculo entre mãe e filha agora é muito forte, e ambas estão isoladas em um recinto, afastadas de outros animais. “Estamos tentando interagir o mínimo possível”, revelou.

A gestação foi monitorada pela equipe do Projeto Peixe-Boi e tem a parceria de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Para a chefe da APA Costa dos Corais, Roberta Carvalho, o nascimento acende uma esperança de repovoamento da espécie ameaçada de extinção. “Significa esperança para o equilíbrio ecológico e o desejo de que um dia os seres humanos compreendam o quanto ela é importante para o meio ambiente e para vida de muitas pessoas, colaborando até mesmo com o desenvolvimento econômico da região”, comentou.

Flori nasceu em um “recinto de aclimatação”, que simula seu habitat natural diferentemente das piscinas de cativeiro comuns. Sua mãe, Paty, foi resgatada em 2014, no litoral norte de Alagoas. O pai, Raimundo, já foi solto em novembro do ano passado. Paty foi mantida para o acompanhamento da gravidez.