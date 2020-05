Nasa e SpaceX adiam lançamento planejado para esta quarta-feira

“Não lançaremos hoje”, tuitou o perfil oficial da Nasa, sinalizando que voo previsto para às 17h33 (Brasilia), e que aguardava a estabilização do clima, não iria ocorrer nesta tarde. A próxima janela para a viagem está prevista para este sábado (30), às 16h22.

Se tudo correr bem no fim de semana, a cápsula Crew Dragon levará os astronautas Doug Hurley e Bob Behnken rumo à Estação Espacial Internacional (ISS) a partir do foguete Falcon 9. Será a primeira viagem espacial tripulada nos Estados Unidos em nove anos.

"We are not going to launch today."

Due to the weather conditions, the launch is scrubbing. Our next opportunity will be Saturday, May 30 at 3:22pm ET. Live #LaunchAmerica coverage will begin at 11am ET. pic.twitter.com/c7R1AmLLYh

— NASA (@NASA) May 27, 2020