Narcotraficantes são presos com 400 quilos de drogas

Manaus – José Romero Paminares, 39, e Luís Camaleão Pinto, 51, naturais de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros a noroeste da capital), foram presos na tarde de segunda-feira (23), no Porto da Manaus Moderna, bairro Centro, zona sul da cidade, suspeitos de esconder cerca de 400 quilos de drogas – entre maconha e cocaína – em uma área de mata, próximo ao município de Iranduba (a 27 quilômetros a sudoeste da capital). Durante a operação, uma embarcação também foi apreendida.

Conforme a polícia, as drogas apreendidas estavam divididas em sete sacolas plásticas, escondidas sob galhos e folhas em uma área de mata, e já haviam sido deixadas anteriormente por José e Luís. Os policiais chegaram até os homens após uma denúncia anônima realizada por meio do disk denúncia 181 e algumas horas de investigação.

“Nós recebemos a denúncia e diante das informações conseguimos localizar os rapazes com as características repassadas. A equipe ficou fazendo o monitoramento, conseguiu aborda-los e diante uma ‘entrevista’ eles informaram onde estava escondida a quantidade drogas. Era uma área de mata do lado oposto da margem do Rio Negro. Foram apreendidos 400 quilos de cocaína e maconha. Um inquérito vai tramitar para que possamos afirmar a trajetória desses entorpecentes. Eles são narcotraficantes”, disse o delegado Bruno Fragas, responsável pela operação.

José e Luís foram presos em flagrante, devem responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Ao término dos procedimentos na delegacia, devem ser encaminhados para audiência de custódia, no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, na zona sul da capital.

