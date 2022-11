Não brinque com o perigo. Vacine seu filho

Vacinas são substâncias que estimulam nosso corpo a produzir respostas imunológicas a fim de nos proteger contra determinadas doenças. Uma pessoa vacinada consegue que seu sistema imune atue de maneira mais rápida, evitando que a doença se desenvolva. Assim, a vacina atua como um agente preventivo, por isso a importância de ser tomada antes do contágio.

Pessoas vacinadas proporcionam ainda uma cadeia de benefícios à sociedade, tais como:

A redução de doenças infecciosas em toda a comunidade, uma vez que a transmissão se reduz;

Menor número de hospitalizações;

Redução de despesas com medicamentos;

Redução da mortalidade;

Erradicação de doenças.

Apesar de todos os aspectos positivos, a cobertura vacinal no Brasil vem despencando nos últimos anos, deixando a população – principalmente o público infantil – mais vulnerável a doenças que já estavam erradicadas no país, como sarampo e a poliomielite – que podem deixar sequelas e levar, inclusive, à morte. Por isso, a ideia é ampliar a cobertura vacinal de bebês, crianças e adolescentes menores de 15 anos de idade contra as doenças imunopreveníveis.

As unidades de saúde da Prefeitura de Manaus oferecem gratuitamente todas as vacinas do calendário básico nacional.

A vacina contra a poliomielite, por exemplo, doença que causa paralisia dos membros e pode levar à morte, deve ser dada para crianças aos 2, 4 e 6 meses (VIP – injetável) e mais duas doses de reforço (VOP – gotinhas), de acordo com as orientações do Ministério da Saúde.

Além dessa, todas as vacinas indicadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças de zero a 14 anos podem ser encontradas nas 171 salas de vacina da rede municipal, distribuídas por toda a cidade. Há unidades de saúde que ofertam inclusive a vacina em horário ampliado e nos finais de semana. Confira os endereços e horários de cada unidade em: semsa.manaus.am.gov.br.