Na zona leste, PM realiza operação Pacificador com foco em motocicletas

Nesta quinta-feira (15), a Polícia Militar, através do Comando de Policiamento da Área Leste (CPA Leste), realizou mais uma fase da operação Pacificador, com o objetivo de prevenir e coibir crimes e fiscalizar veículos em situação irregular, que trafegam naquela localidade, promovendo assim a segurança e bem-estar da população.

De acordo com o comandante do CPA leste, Tenente Coronel QOPM Cledemir a operação teve como foco os veículos de duas rodas, realizada de forma integrada, onde contou com a presença do BPTran, do efetivo da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e de outros órgãos de controle do trânsito para levar segurança efetiva para a população, principalmente por meio de ações preventivas.

“Diuturnamente o CPA Leste vem trabalhando na prevenção, ou seja, evitar que o crime ocorra. Esse é o nosso maior objetivo”, frisou o comandante.

A operação teve início por volta das 11h, na alameda Cosme Ferreira, e nas adjacências dos bairros Coroado e Ouro Verde. O coronel explicou que a ação foi direcionada às motocicletas. “Dessa forma a polícia busca coibir o modo de agir dos indivíduos que utilizam esse tipo de veículo para tornar a ação mais rápida”, disse.

Na operação, foram registrados 141 carros e 274 motocicletas abordados; 45 notificações; 24 remoções de motos e uma de carro; 29 Certificados de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) recolhidos e 182 pessoas abordadas.

