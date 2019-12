Na rota internacional, aeroporto de Manaus possui voo direto para Orlando

MANAUS – Desde o último sábado (21), a capital amazonense se tornou a terceira base nacional a receber decolagens, sem escalas ou conexões, para a cidade que é um destino turístico aclamado pelos brasileiros. A GOL Linhas Aéreas oferece voos semanais diretos, todos os sábados, entre o Aeroporto Internacional de Manaus – Eduardo Gomes, e Orlando, nos Estados Unidos

Brasília e Fortaleza já dispõem de voos regulares para Orlando, pela GOL. A duração do voo é de aproximadamente 6h20. Tanto a ida (voo G3 7606) quanto a volta (voo G3 7605) serão aos sábados: a partida do aeroporto manauara se dá às 16h15, com aterrissagem prevista para 21h35 (horário local), e o retorno da cidade norte-americana, às 22h45, tem pouso às 6h05 no Brasil.

Público doméstico e corporativo

O público esperado para a rota é majoritariamente formado por turistas brasileiros rumo ao centro da Flórida, mas haverá também um movimento corporativo nos voos, que está ligado aos colaboradores de empresas da Zona Franca de Manaus que mantêm negócios nos Estados Unidos.

Em contrapartida, na volta, os viajantes norte-americanos ganham uma ótima opção para se deslocarem até o Norte do País, uma presença que poderá incrementar o ecoturismo e o turismo de pesca, entre outros, na região.

“Estamos felizes em ampliar a oferta para os nossos Clientes com destino a Orlando e por sermos a primeira empresa aérea a operar esse trecho. As decolagens diretas de Manaus trarão mais agilidade e conforto às viagens para aqueles que residem no Amazonas e demais Estados da região Norte. Somos a Companhia que democratizou o transporte aéreo no País e queremos dar continuidade a isso, levando os brasileiros para novas localidades dentro e fora do Brasil”, afirma Luiz Teixeira, country manager da GOL para os Estados Unidos.

Aeronave

A nova rota será realizada com a aeronave Boeing 737-800 NG, com tecnologia de última geração e capacidade para até 176 passageiros, que terão à disposição todas as facilidades e o acolhimento já oferecidos nos voos internacionais. O usuário também poderá se conectar à internet durante o trajeto por meio de pacotes variados, em diferentes preços, o que permite enviar e receber mensagens, acessar as redes sociais e atualizar o e-mail, por exemplo.

Por ACRÍTICA

