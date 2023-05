Na ONU, Amom discute parceria para combate à exploração de menores no interior do AM

Em missão oficial pela Câmara dos Deputados, o deputado federal Amom Mandel (Cidadania-AM) esteve na sede da Organização das Nações Unidas (ONU), em Viena, na Áustria, nesta quarta-feira (03/05), para discutir iniciativas e acordos para o combate ao tráfico humano e exploração de mão de obra em municípios no interior do Amazonas. A missão oficial não gerou custos adicionais à Casa Legislativa.

O parlamentar se reuniu com responsáveis pela gestão do “Projeto Tapajós”, em funcionamento no Pará, que atua no combate ao tráfico humano e à exploração de mão de obra nas atividades de mineração do ouro na bacia do Rio Tapajós. Amom apresentou dados sobre a exploração de pessoas, inclusive menores, em municípios localizados nas regiões de fronteira do Amazonas.

“Apresentei alguns dados sobre a exploração de menores de idade no interior do Amazonas, em especial nos municípios fronteiriços, que são os que visitei quando participei da missão do Ministério da Defesa para inspecionar os pelotões especiais de fronteira. A ONU assumiu o compromisso de acompanhar essa questão e ajudar a treinar e instruir profissionais da área no Amazonas para lidar com esse tipo de problema”, declarou.

De acordo com Amom, o Ministério das Relações Exteriores também foi informado sobre a agenda para monitorar a situação. Além da pasta, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, e autoridades de países estrangeiros, participarão do processo de monitoramento das atividades na região.

A visita ao país europeu teve como principal objetivo a reunião oficial do Conselho Mundial de Energia (WEC), também nesta quarta-feira, para discutir medidas e alternativas de matrizes energéticas com baixo impacto ambiental que podem ser aplicadas no Brasil.

DAS Energy

A agenda incluiu ainda uma visita à empresa austríaca DAS Energy Ltd., ocasião em que Amom se reuniu com o CEO, Roman Dalecky, para conhecer os processos de produção e a tecnologia dos painéis solares flexíveis, iniciativa que pode ser aplicada em comunidades que residem às margens dos rios no Amazonas. “Isso pode, no futuro, virar uma parceria para fornecer energia elétrica com painéis flutuantes nas comunidades ribeirinhas”, explicou.

Na capital austríaca, o parlamentar também participou de agendas oficiais junto ao governador do Amazonas, Wilson Lima, e o secretário de Estado de Meio Ambiente, Eduardo Taveira, com a ministra de Meio Ambiente da Áustria, Leonore Gewessler, e com o secretário do Departamento do Clima, Meio Ambiente e Democracia, Jurgen Czernohorsky.

A reunião para discutir as dificuldades no combate ao desmatamento na Amazônia e os projetos a serem desenvolvidos, resultou em um acordo internacional com o Governo do Estado. “Esperamos atrair bons investimentos para o Amazonas e ajudar a gerar emprego e renda, bem como estimular a adoção da tecnologia brasileira pelos países europeus”, disse o parlamentar.

*Com informações da assessoria