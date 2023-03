Na Itália, padre batiza bebê com mistura de água benta e ácido

Uma criança de oito meses foi parar no hospital de Messina, na região da Sicília , na Itália , após ser batizada com uma mistura de água e ácido em uma igreja de Villafranca Tirrena nesta segunda-feira (20). Apesar da urgência, a neném recebeu alta sem lesões graves.

Segundo o jornal local “La Gazzetta del Sud” , a água usada no batismo tinha gotas de algum ácido ou de algum desinfetante usado na limpeza da pia batismal. No entanto, tudo indica que a situação não passou de um acidente .

A primeira reconstituição feita pelas autoridades indica que o tio da menina informou que sentiu um forte cheiro na água usada e que as gotas que caíram na cabeça e no colo da criança deixaram uma marca vermelha na pele. Ela foi levada rapidamente para o Policlínico de Messina e os médicos constataram que as suas condições de saúde não pediam por uma internação mais prolongada.

Os policiais ainda falaram com funcionários da igreja e um deles teria, sem o conhecimento do padre, enchido com água uma garrafa de um produto tóxico — ainda não se sabe qual — e esse líquido foi colocado na pia batismal.

A família não fez uma denúncia formal contra o padre ou os funcionários da igreja porque informaram que acreditam que o ato foi “fruto de uma desatenção” e que ocorreu em total boa-fé.