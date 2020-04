Na fila da UTI, paciente respira com ajuda de saco plástico em Manaus

Uma imagem que circulou em redes sociais mostra um paciente inconsciente em uma unidade de Pronto Atendimento, em Manaus. O homem estava com dificuldade para respirar e os médicos tiveram que improvisar um “equipamento”: um saco plástico que funcionou como uma câmara de ar para o rapaz. Nesta terça-feira (21), a Secretaria de Estado de Sáude (Susam) informou que 91% dos leitos UTI para pacientes de Covid-19 do Amazonas já estão ocupados. No estado, o número de casos confirmados chegou a 2.270, com 193 mortes no total.

Com dificuldade para respirar, o paciente aguardava que vagas em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) fossem disponibilizadas na rede de saúde pública. A Secretaria de Estado de Saúde (Susam) informou que a família desse paciente autorizou o procedimento do improviso. Eles disseram, ainda, que o paciente já foi transferido para um hospital da rede privada. FONTE: G1

Comentarios