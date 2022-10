Mutirão de Cadastro Único no bairro Cidade Nova atende mais de 800 famílias

A Prefeitura de Manaus, via Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou, neste sábado (8), a 17° edição do “Mutirão de Cadastro Único”. A ação ocorreu no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Cidade Nova, na zona Norte da cidade, onde mais de 800 famílias referenciadas no equipamento foram atendidas.

“Mais uma vez estamos aqui vindo oferecer à população a oportunidade de adiantar sua inserção, sua atualização e outros atendimentos relativos ao Cadastro Único, aproximando ainda mais a Semasc do povo e encurtando o tempo de espera dessas famílias”, salientou o secretário municipal Eduardo Lucas, titular da Semasc.

Segundo a diretora da Área de Proteção Social da Semasc, Lilian Gomes, é um momento muito importante, em que a prefeitura corre contra o tempo para garantir que as famílias não tenham seus benefícios bloqueados.

“Até o início da ação tínhamos a expectativa real de zerar as nossas filas de espera, antecipando esses atendimentos marcados para janeiro, por exemplo. Ainda há muita gente a ser atendida e o trabalho continua sem parar”, concluiu.

Com uma média de 29 mil famílias referenciadas na unidade, o Cras Cidade Nova é um dos maiores e mais importantes equipamentos socioassistenciais da cidade. A dona de casa Marta Oliveira, 36 anos, é matriarca de uma dessas famílias e destacou a importância da ação para a sua realidade e a de seus seis filhos.

“A gente vem atualizar o cadastro para não perder o auxílio porque a gente depende disso. Para manter a nossa casa, para que eu consiga manter meus filhos, tudo. A ajuda é imensa. O atendimento foi perfeito, rápido, equipe muito legal, show de bola mesmo”.

“Como mãe, achei a ação ótima. Não possuo emprego no momento, então o auxílio ajuda em tudo, na maioria dos gastos mensais. Deixar o cadastro desatualizado é simplesmente impensável”, completou, também, a dona de casa Tatiane Pinto, 36 anos, mãe de quatro filhos.