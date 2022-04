Mutirão de atendimento atualiza Cadastro Único em Manaus

MANAUS, AM — A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc), realizou nesta quinta-feira, 14/4, o terceiro mutirão de atualização do Cadastro Único na capital. O atendimento ocorreu no Shopping Phelippe Daou, localizado no bairro Cidade de Deus, zona Leste da cidade, atendendo mais de mil famílias referenciadas no Centro de Referência de Assistência Social (Cras) Prourbis.

A ação tem o intuito de suprir a crescente demanda de inserção ou atualização no CadÚnico desde o início da pandemia de Covid-19, em 2020, e, mais recentemente, pela criação do Auxílio Brasil, em novembro do ano passado.

De acordo com o prefeito de Manaus, David Almeida, a realização dos mutirões busca beneficiar o maior número de pessoas, permitindo o acesso aos programas sociais, como o Auxílio Brasil e a isenção ou desconto nas tarifas de água e luz. “Nossa meta é chegar, somente na (isenção de) água, a 100 mil residências cadastradas, o que equivale a aproximadamente 500 mil pessoas com uma tarifa social isenta”, declarou.

Segundo a secretária da Semasc, Jane Mara Moraes, após um período de suspensão de atualizações cadastrais em 2020 e 2021, a realização de mutirões fez-se ainda mais necessária. “Esses mutirões já vinham acontecendo, mas nós tivemos que reduzi-los por conta da pandemia e agora estamos retomando (com esse processo) desde o início do ano”, mencionou.

Uma das famílias atendidas foi a de Rosângela Farias, 45. Mãe de duas crianças e desempregada, Rosângela seria atendida apenas em maio, quatro meses após o agendamento realizado em janeiro. Teve a realização do cadastro antecipada pela ação. “Tem muita gente que teve seu agendamento marcado para o final do ano, e nesse mutirão muitas vão ser ajudadas”, relatou a dona de casa.

Um desses casos é o de Vanessa Nascimento, que teve sua atualização de cadastro agendada originalmente para setembro deste ano. Sem a atualização feita, Vanessa e o marido, também desempregado, não poderiam receber o Auxílio Brasil. “Voltar a receber o auxílio vai me ajudar, e muito!”, contou, ansiosa.

CRAS passarão a funcionar até as 17h

Como forma de agilizar o processo de cadastro da população, a Semasc, a partir da próxima segunda-feira, 18/4, ampliará o horário de funcionamento dos Centros de Referência de Assistência Social, retomando o atendimento até as 17h, funcionando de segunda à sexta-feira.

A portaria 57/2022 foi publicada no Diário Oficial de Manaus (DOM) nº 5.324, da última quarta-feira.

Além da ampliação do horário, as unidades também receberam novos cadastradores para atuar na inserção e atualização de dados. Os servidores foram distribuídos nos 20 Cras e nas três subcentrais do Cadastro Único.