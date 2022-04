Músico e compositor Sidney Rezende morre aos 65 anos

Morreu na manhã deste sábado (9) o músico Sidney Afonso Rezende de Mello. Rezende tinha 65 anos e faleceu na manhã deste sábado em consequência de uma parada cardíaca.

Em reconhecimento à sua contribuição para a música amazonense e para a riqueza cultural do Festival Folclórico de Parintins, o governo do Amazonas decretou luto oficial de três dias pelo falecimento do músico.

Natural de Minas Gerais, o músico viveu por mais de 30 anos em Parintins, onde se tornou referência na composição de toadas que marcaram o festival, a maior expressão folclórica do estado, que tem como protagonistas os bois-bumbás Caprichoso e Garantido.

Sidney Rezende fez história no boi-bumbá Garantido, onde contribuiu na produção musical, compondo toadas que marcaram época e levando novos elementos musicais ao gênero.

FONTE: G1