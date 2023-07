Música e yoga levam relaxamento e descontração a pacientes da FCecon

Musicoterapia, yoga e terapias de relaxamento são ofertados pela Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), unidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), aos pacientes e acompanhantes da instituição. O objetivo é amenizar a angústia e proporcionar momentos de relaxamento e descontração.

A iniciativa, chamada de ‘Sala de espera’, é desenvolvida pela equipe do serviço de Psicologia na recepção de Radioterapia, onde os pacientes aguardam pelas sessões de tratamento.

“Essa espera, às vezes, torna-se um momento difícil para os pacientes e desperta momentos de angústia, como podemos observar pela própria expressão no rosto, preocupação com a doença, tensão e ansiedade com o tratamento. Ficam tristes e com medo do que há por vir”, afirma a gerente do serviço de Psicologia da FCecon, psicóloga Graciete Carneiro.

O projeto utiliza terapias holísticas, como atividades recreativas, yoga, técnicas de respiração, relaxamentos e musicoterapia.

A iniciativa busca promover a integração físico, mental e espiritual, levando a descontração e amenizando a angústia dos pacientes e seus acompanhantes.

“A atividade tem por objetivo proporcionar a essas pessoas que estão na sala de espera um acolhimento para dar suporte emocional, esclarecendo sobre o tratamento e aliviando essas angústias. Por exemplo, enquanto a música é tocada nós orientamos como os usuários podem ouvir e relaxar”, diz a psicóloga.

Voluntário

Músicos voluntários da Congregação Cristã do Brasil também participam das atividades e doam um pouco do seu tempo, tocando hinos e canções quinzenalmente.

O coordenador do grupo, Rodrigo Ferreira de Pádua, afirma que o projeto visa trazer sentimentos alegres aos usuários.

“Nós trazemos música através de vários tipos de instrumentos musicais, de sopros e de corda, e o objetivo é trazer alegria e paz para os pacientes, acompanhantes e também para os profissionais de saúde. É muito gratificante trazer alegria para o próximo. Saímos daqui muito felizes, com sentimento de missão cumprida”, destacou.

Relaxamento

Jean Carlos Menezes de Oliveira acompanha a esposa há dois anos em um tratamento de câncer. A paciente agora está fazendo sessões de radioterapia e Jean acredita que a música proporciona momentos de relaxamento da mente.

“É a segunda vez que escuto a orquestra. É muito interessante, ajuda muito naquele momento de tensão e nos acalma. Você esquece os problemas pessoais e a situação que o câncer vem fazendo”, disse Jean.

Orientações

Durante as atividades na recepção, a equipe de Psicologia esclarece dúvidas sobre os benefícios do acompanhamento psicológico e reforça que o serviço é ofertado aos pacientes e acompanhantes.

Os usuários recebem informações sobre como agendar as sessões de psicologia e preenchem um questionário para avaliar o impacto das atividades de musicoterapia e de relaxamento.