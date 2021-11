Música de Israel e Rodolffo é criticada por suposta apologia ao estupro

Israel e Rodolffo estão sendo criticados pela música “Dar uma namorada”, lançada na sexta-feira (19).

Em um vídeo postado no sábado (20), a psicanalista, Doutora em Psicologia e feminista Manuela Xavier cita que a canção “faz apologia ao estupro”.

Ao longo de todo vídeo e no texto, Manuela não completa a fala da palavra estupro, citando que o post pode ser derrubado.

Na gravação de cerca de cinco minutos, ela diz que na música, “se a mulher for es…, a culpa é dela. Porque ela atiçou. A música é uma apologia clara ao es…. A realidade no Brasil não é isso que acontece numa rua escura, um homem mascarado. Em 80 % dos casos, a vítima conhece seu agressor”, diz.

Ao final da gravação, ela cita: “Atiçou, Israel e Rodolffo, agora você vai ter que dar uma segurada.”

No texto postado junto ao vídeo, Manuela escreve: “Esse é um vídeo de silêncios. Não posso pronunciar a palavra €$tu.pr*. Vejam bem, eu, uma mulher, não posso fazer uma denúncia sobre a cultura do €$tu.pr*, que faz uma de nós vítima a cada 8 minutos.”

“Mas Israel e Rodolffo, dois homens brancos, podem cantar que ‘me atiçou vai ter que dar uma namorada’. Deixe aqui um “.” Caso você tenha sofrido algum tipo de v!8l3nc14 çeqssual e escreva ‘estamos juntas’ pra que a gente saiba que não estamos só. E que a Som Livre tome alguma providência”, completa a psicanalista.

Em suas redes sociais, o ex-BBB não se manifestou sobre o assunto, mas usou o próprio post de Manuela para rebater a crítica à canção.

“Boa noite, Manuela, tudo bem? Olha, primeiramente eu acho que você está exagerando nas observações, pois a gente faz música pra homem e pra mulher. Uma mulher pode cantar para um homem essa letra, ela é unissex.”

“É uma música alegre, descontraída, para as pessoas se divertirem cantando. Sou totalmente a favor de sua causa, estou com você. Agora, vir criticar meu trabalho induzindo as pessoas a pensarem que é uma música machista, não. Foi feita pra mulher cantar também”, escreveu Rodolffo.

Em seguida, Manuela respondeu ao cantor e ex-BBB. “Rodolffo, você se equivocaduplamente. Eu sou uma mulher. Eu sei o que é cultura do estupro. Não será você, um homem, a me dizer o que é ou não machista, até porque isso seria muito machista, concorda? Converse com mulheres. Converse com coletivos feministas. Nesse vídeo eu explico perfeitamente o por que dessa música ser um erro. Gaste 5 minutos do seu tempo e aprenda.”

As informações são do G1.

