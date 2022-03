Museu de cera de Paris remove estátua de Putin

O Museu Grevin de Paris removeu na terça-feira (2) a estátua de cera do presidente russo, Vladimir Putin, em protesto contra sua invasão da Ucrânia e depois de ter sido danificada por visitantes no fim de semana. A estátua, que foi criada em 2000, foi transferida para um armazém até novo aviso e o museu está considerando substituí-la por uma estátua do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.

“Hoje não é mais possível apresentar um personagem como ele… pela primeira vez na história do museu, estamos retirando uma estátua por causa de eventos históricos em andamento”, disse o diretor do museu, Yves Delhommeau, à rádio France Bleu.

No fim de semana, a estátua sofreu ataques de visitantes e parecia “desgrenhada”, disse ele.

“Dado o que aconteceu, nós e nossa equipe não queremos ter que arrumar seu cabelo e aparência todos os dias”, disse Delhommeau.

Um porta-voz do museu disse que não estava claro em que circunstâncias a estátua poderia retornar.

Questionado sobre quem pode substituir Putin no lugar vazio entre as estátuas do presidente dos EUA, Joe Biden, e do presidente chinês, Xi Jinping, Delhommeau disse que pode ser o ucraniano Zelensky.

“Talvez o presidente Zelensky tome seu lugar… ele se tornou um herói por ter resistido e por não ter fugido de seu país. Ele poderia perfeitamente ocupar seu lugar entre os grandes homens da história de hoje”, disse ele.

Em 2014, após a anexação da Crimeia da Ucrânia pela Rússia, um manifestante com “Mate Putin” pintado em seu peito nu esfaqueou a estátua e esmagou seu crânio.

🇫​​​​​🇴​​​​​🇳​​​​​🇹​​​​​🇪​​​​​ Reuters