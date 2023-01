Museu da Cidade de Manaus reabre com exposição artística e visitas monitoradas

MANAUS — A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reabriu, nesta quinta-feira, 12/1, um dos principais atrativos culturais da cidade, o Museu da Cidade de Manaus, localizado no Paço da Liberdade, na rua Gabriel Salgado, centro histórico.

Dentre a programação, pensada para a temporada de férias escolares, o Museu da Cidade de Manaus oferece um atrativo diferenciado com visitas monitoradas acompanhadas de personagens históricos da capital amazonense, além de indígenas e caboclos ribeirinhos.

“Foi preciso suspender o funcionamento do museu por 48 horas para fazer alguns ajustes de manutenção e agora ele reabre para receber o público neste período de férias escolares. Tudo foi pensado para que o visitante possa fazer uma verdadeira imersão histórica e cultural”, disse a diretora-presidente, em exercício, da Manauscult, Oreni Braga.

Além disso, o museu recebe a exposição “Reciclarte” do artista plástico Alfredo Borret, que incita a percepção sobre a relevância da utilidade de materiais que seriam descartados, e também da grandiosidade, beleza e impacto que a criatividade pode aguçar no visitante.

Visitação monitorada

O visitante começa a imersão histórica conhecendo a sala “Afluentes do Tempo”, que projeta imagens a partir de um reflexo na água, que fica represada em uma espécie de bacia em formato de rio. O espaço “Casas-Cabeças”, casas de diferentes habitantes da cidade são apresentadas em fotos em um painel touch screen. Já no “Banhos de Origens” é possível vivenciar o depoimento de pessoas de outras nacionalidades que vieram morar em Manaus.

Quem fizer a visita guiada também vai conhecer o salão nobre onde fica a “Sala dos Prefeitos”, que mostra nomes, fotos e períodos de gestão de todos os prefeitos de Manaus. O ambiente tem mobiliário de estilo manuelino, muito usado nos anos 1910 em Manaus.

O museu traz, ainda, a sala “Anéis de Crescimento”, o espaço “Rios Voadores”, que mostra a evaporação da água e o ciclo das chuvas na capital em quatro globos, além da sala de arqueologia, onde se pode observar de cima de um piso de vidro resistente, com iluminação especial, fragmentos arqueológicos e uma urna funerária encontrada durante as obras realizadas no local.

As visitações ocorrem de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h20, com agendamento prévio pelo e-mail: museu.manaus@gmail.com.