Museu da Amazônia reabre exposição sobre dinossauros

Neste sábado (18), o Museu da Amazônia (Musa) reabriu a exposição Passado Presente: Dinos e Sauros da Amazônia. O espaço estava fechado há cerca de um mês, após uma árvore tombar sobre a tenda de exposição e danificar os fósseis de dinossauros.

Os trabalhos de recuperação e restauro das peças foram realizados pelo especialista em biologia de vertebrados da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC – MINAS), Bruno Garzon, e pela equipe de artistas plásticos do Musa coordenados por Roberto Suarez e Raul Perigo.

“O processo de restauro e reconstrução das peças precisa ser minucioso e contar com materiais específicos, pois é essencial preservar características do fóssil original”, afirmou o restaurador.

Segundo o Musa, a exposição é uma das mais procuradas para visitação, principalmente pelas crianças, admiradores e estudiosos do passado pré-histórico Amazônico. O espaço foi inaugurado em 2021, após a descoberta de um sítio paleontológico em Boca do Acre, no Amazonas.

“Estamos felizes em devolver ao público uma exposição tão rica em história quando esta. Todos estão convidados!”, disse o diretor do Musa, Ennio Candotti.