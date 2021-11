Musa dos anos 90, Regininha Poltergeist mora em posto de gasolina

Regina Soares, mais conhecida como Regininha Poltergeist, que fez muito sucesso na década de 90 como dançarina do cantor Fausto Fawcett, revelou que está morando em um posto de gasolina por conta de dificuldades financeiras. Em entrevista ao Splash, do UOL, ela explicou que, 30 anos depois de fazer sucesso e estampar capas de revistas, agora dorme no chão do banheiro de um posto de gasolina no Rio de Janeiro.

“Preciso de um lugar para dormir, alugar uma quitinete, estou sem dinheiro, sem trabalhar. Preciso de ajuda urgente, estou morando em um posto de gasolina, não estou dormindo direito, durmo no chão do banheiro do posto”, afirmou. A atriz está morando no local há duas semanas, e conta com o auxílio de outras pessoas para comer. Na entrevista, Regininha desconversou o motivo que a deixou em situação de vulnerabilidade.

“Fui vítima de uma armação, minhas coisas ficaram lá [no Recreio, bairro nobre do Rio de Janeiro, onde morava]. Fui um dia lá pegar e me ameaçaram, tive que sair devido às coisas que passei lá, saí correndo literalmente, quase morri. Preciso de dinheiro para comer”, sugeriu.

A ex-musa do cantor Fausto Fawcett garantiu que não usa antidepressivos e que o remédio é “Jesus”. “Todo mundo me conhece como Regininha Poltergeist, artista e tudo, se tiver alguém que possa fazer uma permuta… eu preciso de um lugar para morar para me estabilizar e me levantar”, completou.

fonte: Metrópoles

