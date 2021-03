Musa da São Clemente é encontrada morta em casa

A passista e musa da escola de samba São Clemente, Tuane Rocha, de 38 anos, foi encontrada sem vida no banheiro de casa na terça-feira (18). Segundo informações de amigos, a dançarina sofreu um acidente doméstico que resultou na fatalidade.

De acordo com a 32ª DP (Taquara), as investigações estão em andamento para apurar as circunstâncias da morte. A perícia foi realizada no local e diligências seguem para esclarecer o caso.

Tuane já foi musa das escolas de samba Imperatriz, São Clemente, Tuiuti e Cubango. Pelas redes sociais, amigos da passista lamentaram a morte repentina, entre eles o intérprete Neguinho da Beija Flor.

“Meu Deus, inacreditável que nossa querida Tuane Rocha se foi!! Excelente profissional, estivemos juntos em vários shows. Ficam a saudade e a lembrança dessa pessoa alegre e sorridente!! Descanse em paz!!”, escreveu.

Em nota, o presidente administrativo da São Clemente, Renato Almeida Gomes, fez uma homenagem à passista.

“A Tuane foi uma das pessoas mais marcantes quando falamos das musas e destaques da São Clemente. Foram vários carnavais representando muito bem a nossa escola, com um papel fundamental no desenvolvimento de muitas meninas da nossa comunidade. Vai fazer uma falta imensa, mas será sempre lembrada por cada integrante da São Clemente. Ficam as melhores lembranças de uma pessoa muito especial”, escreveu.

FONTE: R7

