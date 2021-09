Musa abre para visita gratuita nesta segunda-feira (20)

O Museu da Amazônia (Musa) está com com visita gratuita sem guia nesta segunda-feira (20). Ele fica localizado Avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus.

Hoje acontece a 15ª Primavera dos Museus, com desafio fotográfico, micro observação de fungos e sarau de poesias. Para estimular a visita do público, o museu abriu a visita sem guia gratuitamente. As demais atividades continuam com o mesmo valor.

O local funciona de 8h30 às 16h. É obrigatório o uso de sapato fechado e máscara de proteção. Menores de 14 anos devem ser acompanhados por responsável.

Segue abaixo os demais valores:

Visita + trilha guiada: R$ 50

Agendamento pelo e-mail agendamento@museudaamazonia.org.br

Meia-entrada: estudantes, idosos brasileiros e moradores de

Manaus (apresentar identidade e comprovante de residência)

Entrada gratuita: crianças até 5 anos

“Observação de aves”, “nascer do sol” e “pôr do sol” na torre: R$ 50 por pessoa, por atividade

Agendamento pelo e-mail agendamento@museudaamazonia.org.br

As informações são do Portal Manaus Alerta.

