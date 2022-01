Murilo Huff abre mão de tutela e mãe de Marília administrará herança

O cantor Murilo Huff abriu mão da tutela do filho Léo, de 2 anos, que nasceu durante o relacionamento com Marília Mendonça. A informação foi confirmada a coluna Splash pelo advogado da família da cantora, Robson Cunha.

Segundo o relato do advogado, o artista teria direito a assumir a tutela do filho e gerir o patrimônio deixado pela cantora sertaneja, mas concordou em deixar a mãe de Marília como responsável pela administração dos bens até Léo completar 18 anos.

O único herdeiro sempre foi o filho da Marília, Léo Mendonça Huff. O Murilo nunca foi herdeiro, apenas como pai do Léo, ele seria o tutor natural até a maioridade do Léo. Contudo, como a dona Ruth sempre fez a gestão do patrimônio da Marília e auxiliou na criação do Léo, o Murilo não se opôs à questão da dona Ruth manter o papel de tutora.

Robson Cunha, advogado da família de Marília Mendonça

Robson também explicou que a família fez a abertura do inventário

de Marília Mendonça durante a última semana na Justiça de Goiânia. Ela morreu em um acidente aéreo durante o mês de novembro de 2021.

“Murilo Huff e a família de Marília sempre mantiveram e vão continuar mantendo uma relação harmoniosa e respeitosa, há um carinho recíproco e entendem que o bem principal sempre será o Léo”, destacou.

Valor da herança

O advogado reforçou que a ação corre em segredo de Justiça e nunca foram divulgadas informações sobre o patrimônio de Marília Mendonça.

“As informações sobre os valores — R$ 500 milhões — não correspondem nem de perto a realidade do patrimônio da Marília, sendo que, ao longo da sua vida, ela priorizou ajudar familiares e pessoas próximas”, apontou.

Robson Cunha destacou que o objetivo da cantora não era constituir um grande patrimônio. “Até porque possuía apenas uma parte de sua carreira”, afirmou ao lembrar de parcerias da artista.

Recentemente, a família de Marília Mendonça autorizou o lançamento de uma parceria da cantora com Naiara Azevedo, participante do “BBB 22”. A decisão foi anunciada a após polêmica envolvendo o clipe.

FONTE: Splash