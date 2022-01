Muralha da China tem parte danificada após terremoto de 6.9 graus

Um pedaço da Muralha da China foi danificado e acabou desabando após um terremoto de magnitude 6.9 atingir a província de Qinghai, na China , na noite do último sábado (8). O tremor teve 10 quilômetros de profundidade e cerca de dois metros da estrutura foram abalados, no trecho que remonta à Dinastia Ming (1368-1644).

Após o fim do terremoto, as autoridades realizaram uma operação de inspeção das relíquias culturais do país, e foi quando os danos ao monumento foram descobertos.

De acordo com o jornal Global Times , os tremores atingiram uma área com poucos habitantes, mas as cidades próximas ao epicentro do fenômeno também puderam sentir o abalo. Não houve registro de mortes, mas nove pessoas ficaram feridas.

Segundo o Centro Sismológico Mediterrâneo Europeu, o terremoto teve magnitude de 6.3, mas os aparelhos locais identificaram 6.9.

Nas redes sociais, moradores compartilharam impressões e registros sobre o ocorrido. No vídeo abaixo, um clarão foi flagrado pela câmera de uma casa e, em seguida é possível perceber que o equipamento e a imagem começam a tremer.

