Municípios amazonenses registram temperaturas mais altas que em Manaus

MANAUS — O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informou que os municípios de Manicoré, Tefé e Lábrea, no interior do Amazonas, registraram temperaturas acima de 36ºC em diferentes dias do mês agosto.

No dia 1º de agosto, Lábrea registrou 36ºC. Já no dia 13, os termômetros chegaram em 36,5ºC.

A cidade fica localizada no sul do Amazonas e é rota do desmatamento e de queimadas no estado.

Segundo o Inmet, Manicoré registrou 36,3ºC no dia no dia 6 de agosto e 36,2ºC no dia 9. O município que fica no sul do Estado vem se destacando por conta das altas temperaturas registradas.

Já Tefé, segundo o Instituto, registrou três dias recordes de calor. No dia 16 de agosto, a cidade registrou 36ºC. No dia 17, os termômetros marcaram 36,2ºC e, por fim, no dia 18, a temperatura mais alta já registrada na cidade: 36,5ºC.

Temperaturas mais altas que em Manaus

As temperaturas registradas no interior do estado são maiores que a sentida em Manaus no dia 17. Nesse dia, a capital do Amazonas chegou ao patamar de 36,1ºC, 2,5ºC acima da média para o mês agosto.

Este registro superou o recorde anterior, de máxima de 35,3ºC do dia 9 de agosto.

A tendência para o fim de agosto é de dias com temperaturas acima da média nas faixas Centro, Sul e Leste do Amazonas, incluindo a capital do Amazonas.

Ainda conforme o Inmet, os meses de setembro e outubro, geralmente são meses tão quentes ou mais do agosto, portanto ainda é possível a cidade presenciar uma nova máxima.

O interior do estado também deve sentir o reflexo e voltar a registrar valores cada vez mais altos.

