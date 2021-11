Mundo precisa de 40 Amazônias para neutralizar CO2 da geração de energia

São necessárias 40 florestas amazônicas para neutralizar as emissões mundiais de CO2 advindas do processo de geração de energia. Só os 3 maiores poluidores do mundo precisariam de 23. O levantamento foi feito pelo banco suíço UBS em relatório sobre a política ambiental brasileira.

Para chegar ao valor, o banco usou dados da Esalq (Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz) da USP (Universidade de São Paulo). Segundo os pesquisadores, a Amazônia pode armazenar 170 toneladas de carbono por hectare. Cada tonelada de carbono armazenada na floresta equivale a 3,7 toneladas de CO2 na atmosfera. Portanto, cada hectare da Amazônia representa 629 toneladas de CO2 na atmosfera.

Usando esse cálculo como base, para absorver o CO2 proveniente da geração de energia no Brasil, são precisos 30% de uma Amazônia. A matriz elétrica brasileira é predominantemente renovável, com 64,5% da eletricidade gerada em usinas hidrelétricas, segundo dados de 2019 utilizados no relatório do banco UBS.

Já a China, maior poluidora do mundo, precisaria de 15 florestas como a Amazônia. Os Estados Unidos, 2º maior poluidor mundial, precisa de 5. A Índia, 3ª colocada no ranking dos maiores poluidores, demandaria 3 Amazônias.

COP26

A transição energética é um dos temas centrais em discussão na COP26 (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas), realizada até 12 de novembro em Glasgow, na Escócia. Assim como o desmatamento.

Leia os principais objetivos da conferência:

ACORDOS E PROMESSAS

Na tentativa de alcançar os objetivos da conferência, acordos coletivos estão sendo assinados por líderes mundiais e outras organizações.

Na 4ª feira (3.nov.2021), mais de 40 países prometeram eliminar gradualmente o uso da energia a carvão. Alguns dos principais consumidores do combustível, como Canadá, Chile, Polônia, Vietnã e Ucrânia, estão entre os que assinaram o compromisso.

As nações se comprometeram a encerrar todos os seus novos investimentos em geração de energia a carvão. Também concordaram em eliminar totalmente esse tipo de energia. O prazo para as economias mais fortes ficou até 2030. Para as mais pobres, até 2040.

Dezenas de organizações também entraram no acordo. Grandes bancos, por exemplo, se comprometeram a parar de financiar a indústria do carvão.

Contudo, alguns dos países mais dependentes do combustível fóssil, como Austrália, China, Estados Unidos e Índia, não assinaram a promessa.

Outro movimento relevante foi a assinatura do Compromisso Global do Metano por 97 países na 3ª feira (2.nov). O Brasil, o 5º maior emissor global de metano, está entre os signatários.

Os países devem reduzir em 30% as emissões de metano até 2030 em relação aos níveis de 2020.

China, Rússia e Índia ainda não assinaram o compromisso. A Austrália avisou que não apoiará a iniciativa.

Mais de 100 nações –entre eles Brasil, China e Estados Unidos–, ao lado de dirigentes de mais de 30 instituições financeiras, também se comprometeram a encerrar o desmatamento até 2030.

O compromisso é acompanhado de um financiamento de quase US$ 20 bilhões nesta década. Segundo o acordo, 12 países prometeram desembolsar US$ 12 bilhões em recursos públicos entre 2021 e 2025 para ajudar nações em desenvolvimento em esforços para restaurar terras desmatadas e combater incêndios florestais. Ao investimento público serão adicionados US$ 7,2 bilhões em investimentos privados até 2030.

Em iniciativas paralelas, 5 países, incluindo Reino Unido e Estados Unidos, e um grupo de instituições de caridade globais, se comprometeram a fornecer US$ 1,7 bilhão em financiamento para apoiar povos indígenas na conservação das florestas e fortalecer seus direitos à terra. Povos originários são considerados guardiões da terra.

Leia as principais promessas feitas pelos 3 maiores emissores de CO2 proveniente da geração de energia do mundo:

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, tem buscado protagonismo na COP26. O democrata quer colocar o país no centro das discussões, depois do seu sucessor, Donald Trump, ter abandonado o Acordo de Paris.

Biden criticou a ausência de Xi Jinping, líder da China. Disse que o país “virou as costas” para a questão climática.

“Acredito ter sido um grande erro, francamente, a China não estar presente. É um tema gigantesco e eles viraram as costas. Como podem fazer isso e argumentar terem alguma posição de liderança?”, declarou Biden.

A China reagiu. O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país asiático, Wang Wenbin, disse que “as ações falam mais alto que as palavras” e “as ações da China em resposta às mudanças climáticas são reais”.

BRASIL

Antes respeitado em discussões internacionais sobre mudanças climáticas, o Brasil chegou à COP26 em uma posição delicada. A alta no desmatamento e as queimadas na Amazônia são criticados internacionalmente. O relatório do UBS afirma que o desmatamento é, hoje, o maior risco do Brasil.

Raoni Rajão, professor de Gestão Ambiental e Estudos Sociais da Ciência e Tecnologia na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), disse à DW que a capacidade do Brasil de influenciar foi enfraquecida no governo de Jair Bolsonaro (sem partido).

“O governo Bolsonaro vive uma situação caótica sob esse ponto de vista, principalmente com o aumento do desmatamento”, falou.

Dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) mostram que 90% do desflorestamento da Amazônia é ilegal. De agosto de 2020 a julho de 2021, a região recebeu alertas de desmatamento em 8.700 km². A área desmatada foi praticamente o dobro do que de agosto de 2018 a julho de 2019.

Em 2020, o país registrou alta de 9,5% nas emissões puxadas pelo aumento do desmatamento, principalmente na Amazônia, conforme levantamento feito pelo SEEG (Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa).

Além da energia gerada por usinas hidrelétricas, o país usa energia eólica e solar. Como mostra o relatório suíço, a energia solar passou de 0,1% da matriz elétrica em 2016 para 1,3% em 2020. Já a geração eólica saltou de 0,4% em 2010 para 9,4% em 2020.

De acordo com o documento, 86% da eletricidade produzida no Brasil vem de fontes de baixo carbono. Excluindo a geração nuclear, o total é de 84%.

Entre as 20 maiores economias globais, o Brasil possui a maior parcela de fontes de produção de eletricidade de baixo carbono (excluindo a geração nuclear). A participação do Brasil nas fontes de baixo carbono está bem acima de países como Canadá (68%), Alemanha (45%), China (29%) e Estados Unidos (20%).

As promessas do governo brasileiro registradas no PNVC (Programa Nacional de Crescimento Verde), lançado às pressas antes da COP26, não empolgaram.

O país estabeleceu meta de redução de 50% das emissões até 2030 e neutralidade climática em 2050, além da adesão à declaração sobre florestas e antecipação para 2028 do fim do desmatamento ilegal. Segundo o governo brasileiro, o objetivo do plano é “aliar o crescimento econômico ao desenvolvimento com iniciativas sustentáveis”.

Na cerimônia de lançamento, em 25 de outubro, o ministro Joaquim Leite (Meio Ambiente) afirmou que o plano “é para deixar claro como o Brasil tem R$ 400 bilhões na direção verde, investimentos e financiamentos bastante robustos se compararmos com os outros países do mundo. Temos número bastante relevante de recursos”.

Ao participar de painel promovido pela delegação brasileira na COP26 na 6ª feira (5.nov), o ministro Paulo Guedes (Economia) afirmou que o governo entrou de cabeça na causa verde depois do que chamou de “início hesitante”. Disse ser incorreta a imagem de que o Brasil não preserva seus recursos naturais.

“Os problemas eram de outra ordem aqui dentro, os problemas aqui eram invasão de terra, queima de propriedade. Então quando o governo tomou postura de defesa da propriedade privada, isso acabou transbordando para fora”, falou. “O que era uma guerra política interna transbordou para fora como uma imagem de um país que não preserva recursos naturais, que não é a imagem correta.”

O ministro disse que o governo pretende fazer da Amazônia uma “selva do silício”, em referência ao Vale do Silício, nos Estados Unidos, um polo de empresas de tecnologia. Segundo ele, se o Brasil conceder 20 anos de isenção de impostos para empresas como a Tesla, o Google e a Amazon, elas podem se instalar na região amazônica e transformá-la na capital mundial da bioeconomia.

fonte: Poder360

Comentarios