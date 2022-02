Mundial de Clubes terá tecnologia que marca o impedimento na hora

A Fifa usará no Mundial de Clubes, que começa na quinta-feira (3), uma tecnologia que automaticamente avisa ao árbitro, por meio do VAR, que um jogador está em posição de impedimento. O Palmeiras estará na competição e estreará dia 8, já na semifinal, contra o vencedor de Monterrey (México) e Al Ahly (Egito).

O sistema já foi testado em dezembro de 2021 na Copa Árabe, no Qatar, o evento teste da Copa de 2022 e o resultado, na avaliação interna da federação, foi satisfatório. No Mundial de Clubes, que será disputado nos Emirados Árabes, a tecnologia também será usada como teste e se aprovada pela Ifab nos próximo meses estará na Copa do Mundo de seleções, que será no fim do ano (de 21 de novembro a 18 de dezembro).

A tecnologia de rastreamento conta com um sistema de câmeras que captura o movimento de todos os jogadores e da bola. Os diferentes ângulos fornecem até 29 pontos de dados por cada jogador, que compõem o esqueleto animado desses atletas.

No caso do impedimento, automaticamente uma mensagem chega ao VAR caso um atleta seja reconhecido como em posição irregular. O árbitro de vídeo, então, avisa ao árbitro de campo. Não é mais necessário que o auxiliar do VAR coloque no monitor linhas verticais e horizontais, manualmente, para identificar se o corpo do atacante está à frente do penúltimo jogador rival, o que tem gerado dúvidas, se há ou não a infração, e demora na decisão. Em caso de impedimento passivo, o árbitro de campo poderia ir ao monitor avaliar, como é feito hoje.

Além de ajudar na identificação de impedimentos, a tecnologia fornecerá quase em tempo real uma animação virtual da partida que, segundo a Fifa, vai proporcionar a treinadores, equipes médicas e outros especialistas uma nova perspectiva do jogo. Por exemplo: seria possível analisar a ação do ponto de vista de um jogador específico em campo e obter uma visão panorâmica do campo.

Também participam do Mundial o Chelsea (Inglaterra), o Al Hilal (Arábia Saudita), o Al Jazira (Emirados Árabes) e o Pirae (Taiti). A abertura, na quinta, será entre Jazira x Pirae. A final está marcada para 12 de fevereiro.

FONTE: UOL