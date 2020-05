Mulheres são presas tentando embarcar com maconha no Aeroporto Eduardo Gomes

Duas pessoas foram presas em flagrante e uma apreendida com 16 quilos de drogas durante ações realizadas pelo Serviço de Repressão e Combate ao Contrabando e Descaminho da Alfândega do Porto de Manaus (SEREP) e Polícia Federal, no Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo Gomes, na Zona Oeste de Manaus.

As suspeitas foram flagradas tentando embarcar em voos interestaduais levando transportando entorpecentes em malas de viagem e até colada em corpos. Elas foram encaminhadas à superintendência da Polícia Federal onde foram autuadas.

De acordo com informações da Receita Federal, a primeira prisão aconteceu ontem (15). As equipes, com a utilização do scanner e de um cão farejador, fiscalizaram várias malas e conseguiram identificar uma que estava com 11 quilos de maconha do tipo skunk.

A mala pertencia a uma mulher, que teve a identidade preservada. Ela estava embarcando em um voo da Azul com destino ao Rio de Janeiro. A droga está avaliada em R$ 60 mil.

Hoje (16) o SEREP fez mais duas apreensões no aeroporto. Na primeira a droga estava colada no corpo de uma mulher que pretendia embarcar com destino a Teresina/PI. Ela tinha 1 quilo de skunk na cintura, mas acabou sendo descoberta pelo cão Odin.

A segunda apreensão foi de 4 quilos de skunk que estavam escondidos na mala de uma passageira menor de idade que também pretendia embarcar com a droga para Teresina/PI. A mesma foi identificada e retirada do voo.

De acordo com a assessoria da Receita Federal, mesmo diante da pandemia, o serviço de fiscalização continua para servir a sociedade.

