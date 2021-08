Mulheres são presas por tráfico de drogas em Juruá

Policiais militares do 7º Grupamento de Polícia Militar (GPM) detiveram duas mulheres, ambas de 28 anos, por envolvimento no envio de entorpecentes para um detento da unidade prisional, na cidade de Juruá, distante 674 quilômetros da capital.

De acordo com as informações da equipe policial em serviço na unidade prisional da cidade, por volta das 9h10, um homem de 29 anos que atua no serviço de mototáxi, compareceu para entregar a um dos detentos uma sacola contendo produtos alimentícios. Durante procedimento padrão de revista no material, foi encontrada uma porção média de maconha tipo skunk em um pacote de café, que estava violado.

Indagado sobre a procedência do material, o homem informou que uma mulher havia contratado seu serviço para entregar a encomenda na unidade prisional. Em face das informações, uma equipe policial se dirigiu à residência da suposta mulher, onde ela confirmou a versão do mototaxista, contudo, informou ainda que uma outra mulher havia deixado os produtos com ela na noite anterior.

Em continuidade da ação, os policiais foram até a casa da segunda suspeita, onde constataram os fatos e efetuaram sua detenção. Em razão dos fatos, as duas mulheres foram conduzidas à delegacia de Juruá. Também na ação foram apreendidos um cordão, um relógio e um aparelho celular.

