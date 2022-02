Mulheres são presas com 18 kg de drogas no Aeroclube de Manaus

No último domingo (20), duas mulheres identificadas como Aline e Kaylane foram presas com 18 kg de drogas ao desembarcarem no Aeroclube do Manaus, localizado na avenida Professor Nilton Lins, bairro Flores, zona Centro-sul da cidade. Elas teriam embarcado em Japurá, município distante 744 quilômetros da capital amazonense.

Segundo foi informado, a equipe do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP) chegou às duas suspeitas após uma denúncia anônima. Um total de 18 tabletes de maconha do tipo skunk estavam acondicionados em duas malas transportadas pela dupla.

As duas foram encaminhadas ao 1º Distrito Integrados de Polícia (DIP). Uma delas, identificada como menor de idade, foi depois conduzida à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais.

