Mulheres poderão ver futebol em estádios no Irã após 40 anos

A Federação de Futebol da República Islâmica do Irã anunciou que as mulheres iranianas vão poder assistir aos jogos masculinos de futebol nos estádios durante esta temporada do campeonato local, que deve começar em agosto, de acordo com informações do jornal O Globo.

O anúncio feito neste domingo (9/7) derruba uma proibição que durou 40 anos no país, exceto algumas exceções. A restrição segue uma linha de pensamento religioso que defende que mulheres não devem estar em ambientes masculinos, nem ver homens com roupas como shorts

“Uma das principais características desta temporada é que as mulheres poderão entrar nos estádios”, enfatizou o presidente da Federação, Mehdi Taj, em uma cerimônia que definiu, em sorteio, quais jogos seriam transmitidos ao vivo.

Sem citar estádios na capital do país, Teerã, Taj pontuou que arenas das cidades de Isfahan, Kerman e Ahvaz estão preparadas para receber as mulheres como torcedoras.