Mulheres do CECF 31 de Março participam do 1° Circuito de Corrida de Rua do Mais Vida

Mais de 160 participantes, em sua maioria mulheres, que frequentam o Centro de Convivência da Família 31 de Março, administrado pela Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), participaram do 1° Circuito de Corrida de Rua do Mais Vida, realizado na manhã de sexta-feira (31/03) na pista do Parque Lagoa do Japiim, zona Sul de Manaus. O evento encerrou as comemorações do mês da mulher e celebrou o aniversário de 53 anos do bairro Japiim.

A corrida iniciou às 7h30 numa animação dos competidores, com idades variadas, que deram várias voltas na pista da Lagoa sob o acompanhamento dos técnicos da Seas e parceiros e dos professores do projeto Mais Vida. A preparação das atletas foi feita pela a professora Mara Regina que cuida da qualidade de vida e bem estar das participantes das aulas de ritmo e funcional, de segunda a sexta a partir das 7h30, no 31 de Março.

Os três primeiros lugares da competição foram ocupados pelas atletas Diene Manzoni, Cleuriza de Lima e Suzane Bentes, respectivamente, que receberam medalhas e brindes. As demais participantes foram todas contempladas com medalhas. No final da corrida foi oferecido um lanche regado a café e pão, suco, banana e melancia.

A idosa Maria Alice de Sá, 69 anos, uma das participantes da corrida, que faz aulas de ritmo e funcional no centro, disse se sentir prestigiada em participar das atividades, considerando um local excelente onde tem feito vários amigos. “É bom ter um local de acolhimento, que nos oferece amplas oportunidades para ter uma vida saudável”, admitiu.

Outra que se diz irradiante com a programação oferecida pelo centro no dia de hoje foi a aposentada Norma Queiroz, 59 anos, moradora do Japiim. “Adorei participar da corrida, foi um momento ímpar em minha vida”, admitiu, informando que faz funcional e ritmos no 31 de Março.

O professor do projeto Mais Vida, Marcio Oliveira, disse que durante todo o mês de março o centro realizou várias homenagens ao público feminino, sendo a corrida o atrativo final. “Foram feitas várias atrações como aulão, bazar, e hoje estamos finalizando com a corrida de rua, com chave de ouro, por conta da ampla participação das mulheres do centro”, sintetizou.

Como toda corrida, é necessário fazer os acompanhamentos dos atletas, com água e no cuidado físico, principalmente se tratando de pessoas com idades variadas. Os instrutores do Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam) ofereceram serviços de aferição da pressão arterial sanguínea aos atletas antes e depois da corrida. “Se trata de um exame importante para saber como está o batimento cardíaco do coração das pessoas”, disse a instrutora Jôney Cavalcanti.

Esporte X programas sociais

Entendendo que o esporte começa na comunidade, o corredor amazonense. Sandro Viana, elogiou a atuação e empenho das mulheres na corrida de rua do CECF 31 de Março. Viana considera iniciativas como essa excelente para formar novos talentos na área esportiva. “É melhor investir no esporte do que em programas sociais”, disse.

Após encerrar a carreira competitiva, Sandro Viana, que conquistou a tão sonhada medalha olímpica, revezamento 4x100m rasos, na China em 2008, hoje investe em projetos de esporte para novos talentos. Atualmente, é coordenador de esporte na Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar), onde prepara 15 atletas amazonenses para competir na Olimpíada de Paris no próximo ano. “O governador Wilson Lima está apoiando um projeto que vai durar 15 meses chamado “Amazonas na Olimpíada de Paris em 2024”, frisou.

A diretora do CECF 31 de Março, Cibele Aquino, disse que o objetivo foi alcançado com a ampla participação das mulheres na corrida, que marcou o encerramento das atividades de março. “Foi o primeiro evento dessa natureza, nos levando a fechar o mês com chave de ouro”, disse, agradecendo o apoio recebido da Seas e dos demais parceiros do centro.