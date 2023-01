Mulheres da zona rural de Manaus começam a ser beneficiadas pela prefeitura com inserção de DIU

MANAUS — As mulheres que moram na zona rural de Manaus começaram a ser beneficiadas, pela primeira vez, com o serviço de inserção do Dispositivo Intrauterino (DIU), ofertado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa). A inauguração da ação foi realizada nesta sexta-feira, 27/1, na Unidade de Saúde da Família Rural (USFR) Ephigênio Sales, no quilômetro 42 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara).

A chefe da Divisão de Atenção à Saúde da Mulher da Semsa, Lúcia Freitas, explicou que o DIU de cobre é um método contraceptivo de barreira, ou seja, não utiliza hormônios para prevenir a gravidez, e é considerado superior aos demais, com eficácia de quase 99%. O dispositivo tem duração de até 10 anos, podendo ser retirado antes caso a mulher decida ter filhos.

“É importante frisar que nós não estamos fazendo uma campanha, pois esse serviço vai ficar implantado aqui definitivamente, com profissionais capacitados para realizar o procedimento. A nossa secretária de Saúde, a dra. Shádia Fraxe, é muito sensível a essa situação da saúde da mulher, e por isso temos avançado na melhoria e ampliação das ações voltadas a esse público”, afirmou.

Lúcia destacou que a Semsa, ao trabalhar o planejamento reprodutivo, está sendo um agente efetivo na redução de mortalidade materna, evitando que mulheres com problemas de saúde engravidem até que recebam o tratamento adequado, além de garantir a elas o direito de decidir quando desejam engravidar.

Desafio

A gerente de Atenção à Saúde do Distrito de Saúde (Disa) Rural, Janiete Barbosa, disse que seis mulheres foram contempladas com a inserção do DIU nesta sexta-feira, na inauguração do serviço na USFR Ephigênio Sales. Os agentes de saúde que atuam no território identificaram as usuárias que têm interesse em fazer uso do DIU, para realização da triagem e dos exames necessários antes do procedimento.

“O objetivo principal era que a gente trouxesse uma ampliação de acesso às mulheres que moram nessa extensão territorial tão grande, que superam tantas distâncias para chegar ao serviço de saúde. Então vimos a necessidade de trazer esse serviço para próximo delas, a o objetivo é levar, nos próximos meses, esse serviço para outras localidades da zona Rural”, observou.

A ginecologista Neivana Mar Fontes, que atua na unidade, contou que as usuárias passam por diversas avaliações para que o DIU seja inserido com segurança, e elas devem retornar à unidade após algumas semanas para as equipes acompanhem o processo de adaptação ao método contraceptivo.

“Nós fizemos a triagem dessas pacientes, conversamos com elas, ofertamos o tratamento de algum problema quando houve necessidade, e explicamos como funciona todo o procedimento, a técnica da inserção, e os métodos alternativos caso ela não esteja no padrão. Todas as mulheres atendidas da unidade serão recebidas e orientadas da melhor forma”, reforçou a médica.

Benefício

A técnica em enfermagem Romena Paiva foi uma das primeiras usuárias beneficiadas com o serviço na zona Rural, e contou que deseja ter um segundo filho, mas em outro momento.

“Faz três anos que comecei a usar o anticoncepcional hormonal, e com o tempo foi me fazendo mal. Quando surgiu a oportunidade de inserir o DIU aqui na unidade, eu fui uma das primeiras a falar que queria. Estou muito feliz por estar conseguindo a oportunidade de inseri-lo, com certeza vai influenciar de uma forma positiva na minha saúde”, comemorou.

A doméstica Marcicleide Sales relatou que a intenção de inserir o DIU também foi motivada pela vontade de parar de usar métodos hormonais, e elogiou a ampliação do serviço. “Eu já tinha procurado em outros lugares, mas era muito concorrido e quando chegou para cá foi muito bom. Hoje tive uma experiência muito boa aqui na unidade”, lembrou.

Serviço

Atualmente, a Semsa também disponibiliza o serviço de inserção de DIU em nove unidades básicas na zona urbana, e na Maternidade Doutor Moura Tapajós. As usuárias devem solicitar o procedimento diretamente na unidade, portando RG, CPF e Cartão Nacional de Saúde (CNS).

Além do Dispositivo Intrauterino, os demais métodos contraceptivos ofertados pela secretaria são os preservativos masculinos e femininos, anticoncepcional oral e injetável, e procedimentos cirúrgicos na Maternidade Dr. Moura Tapajóz, sendo a vasectomia para os homens e laqueadura para as mulheres.

Veja a lista das unidades da Semsa que ofertam o DIU

Zona Norte

USF Áugias Gadelha: Rua A, conjunto Ribeiro Junior – Cidade Nova

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 11h

Zona Leste

USF José Avelino Pereira: Rua Cravinho, João Paulo, com agendamento presencial – Segunda, terça e sexta-feira – 7h às 17h

Clínica de Saúde da Família Fábio Couto do Valle: Avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, – Jorge Teixeira, com agendamento presencial – segunda a sexta-feira – 8h às 17h

Zona Sul

USF Megumo Kado: Rua Inocêncio de Araújo, 51 – Educandos, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF José Rayol dos Santos: Avenida Constantino Nery, – Chapada, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF Theodomiro Garrido: Rua São José – Colônia Oliveira Machado, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 17h

Zona Oeste

USF Deodato de Miranda Leão: Avenida Presidente Dutra, – Glória, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF Bairro da Paz: Avenida Esperança, 51 – Bairro da Paz, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 16h

USF Ajuricaba: Avenida Leste, – Conjunto Ajuricaba, com agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 7h às 17h

Maternidade Moura Tapajóz: Avenida Brasil, 1.335 – Compensa, com agendamento presencial – Segunda a quinta-feira – 8h às 16h

Zona Rural

USFR Ephigênio Sales: quilômetro 42 da AM-010 (Manaus-Itacoatiara)

Agendamento presencial – Segunda a sexta-feira – 8h às 14h