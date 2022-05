Mulher tenta vender filho recém-nascido por R$ 400, em Manacapuru

MANACAPURU, AM — No último domingo (8), uma mulher, que não teve a identidade revelada, tentou vender o próprio filho por R$400 após dar à luz. O caso aconteceu no município de Manacapuru (68 quilômetros distante de Manaus).

Após o nascimento da criança, ela saiu oferecendo o próprio filho na maternidade Cecília de Cabral. Segundo os funcionários do hospital, ela ainda tentou negociar a venda.

Após ser questionada sobre o motivo de estar vendendo a criança, a mulher não gostou e acabou causando uma confusão no local. Logo após, ela fugiu da unidade hospitalar deixando o bebê.

De acordo com informações do Conselho Tutelar do município, que esteve no local após ser acionado, a mulher não tem moradia fixa e é usuária de drogas. Ela apresentava embriaguez durante o parto.

O bebê ficou no local recebendo atendimento médico e depois foi encaminhado para o acolhimento no município e fica à disposição da Justiça do Amazonas.